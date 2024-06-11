Флорида обіграла Едмонтон у другому матчі фіналу НХЛ

Флорида здобула впевнену перемогу над Едмонтоном у другому матчі фіналу плей-оф Національної хокейної ліги (НХЛ).

Поєдинок завершився з рахунком 4:1. Ойлерз вдалося вийти вперед у першому періоді завдяки шайбі Маттіаса Екхольма. У другій частині гри Флорида відновила паритет зусиллями Ніко Мікколи, а у вирішальному періоді Пантерз закинули відразу три шайби. Двічі відзначився Еван Родрігес, а крапку в матчі поставив Аарон Екблад у порожні ворота.

Зазначимо, що Флорида двічі грала у фіналі Кубку Стенлі, зокрема минулого року, проте досі не вигравала. Своєю чергою "нафтовики" перемагали 5 разів, проте востаннє це сталося в 1990 році.

НХЛ — фінал

Другий матч, 11 червня

Флорида — Едмонтон 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

(Рахунок у серії 2:0)

Наступний поєдинок відбудеться 14 червня в Едмонтоні.

Нагадаємо, у фіналі Східної конференції Флорида здолала Рейнджерс, а у фінальній серії Заходу Едмонтон виявився сильнішим за Даллас.

Плей-оф НХЛ-2024