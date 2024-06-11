Флорида обіграла Едмонтон у другому матчі фіналу НХЛ
Флорида здобула впевнену перемогу над Едмонтоном у другому матчі фіналу плей-оф Національної хокейної ліги (НХЛ).
Поєдинок завершився з рахунком 4:1. Ойлерз вдалося вийти вперед у першому періоді завдяки шайбі Маттіаса Екхольма. У другій частині гри Флорида відновила паритет зусиллями Ніко Мікколи, а у вирішальному періоді Пантерз закинули відразу три шайби. Двічі відзначився Еван Родрігес, а крапку в матчі поставив Аарон Екблад у порожні ворота.
Зазначимо, що Флорида двічі грала у фіналі Кубку Стенлі, зокрема минулого року, проте досі не вигравала. Своєю чергою "нафтовики" перемагали 5 разів, проте востаннє це сталося в 1990 році.
Другий матч, 11 червня
Флорида — Едмонтон 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
(Рахунок у серії 2:0)
Наступний поєдинок відбудеться 14 червня в Едмонтоні.
Нагадаємо, у фіналі Східної конференції Флорида здолала Рейнджерс, а у фінальній серії Заходу Едмонтон виявився сильнішим за Даллас.