Флорида другий рік поспіль виграла плей-оф Східної конференції НХЛ
Флорида здобула мінімальну перемогу над Рейнджерсом у шостому матчі фіналу Східної конференції Національної хокейної ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь Пантерз. У першому періоді Сем Беннет відкрив рахунок у матчі, після чого Владімір Тарасенко подвоїв перевагу. Артємій Панарін відквитав одну шайбу, але цього було замало.
Флорида другий рік поспіль виграє плей-оф Східної конференції. Минулого року команда поступилася в фіналі НХЛ Вегасу.
Пантерз стали першими фіналістами Кубку Стенлі, завтра 3 червня, Едмонтон матиме можливість виграти фінальну серію Західної конференції проти Далласа.
НХЛ — фінал Cхідної конференції
Шостий матч, 2 червня
Шостий матч, 2 червня
Флорида — Рейнджерс 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
(Рахунок у серії 4:2)