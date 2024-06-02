Флорида другий рік поспіль виграла плей-оф Східної конференції НХЛ

Флорида здобула мінімальну перемогу над Рейнджерсом у шостому матчі фіналу Східної конференції Національної хокейної ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь Пантерз. У першому періоді Сем Беннет відкрив рахунок у матчі, після чого Владімір Тарасенко подвоїв перевагу. Артємій Панарін відквитав одну шайбу, але цього було замало.

Флорида другий рік поспіль виграє плей-оф Східної конференції. Минулого року команда поступилася в фіналі НХЛ Вегасу.

Пантерз стали першими фіналістами Кубку Стенлі, завтра 3 червня, Едмонтон матиме можливість виграти фінальну серію Західної конференції проти Далласа.

НХЛ — фінал Cхідної конференції

Шостий матч, 2 червня

Флорида — Рейнджерс 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

(Рахунок у серії 4:2)