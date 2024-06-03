Едмонтон уперше за 18 років вийшов до фіналу Кубку Стенлі
Едмонтон мінімально обіграв Даллас у шостому матчі фіналу Західної конференції Національної хокейної ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь Ойлерз. У першому періоді Коннор Макдевід відкрив рахунок у матчі, після чого Зак Хайман подвоїв перевагу. Мейсон Марчмент відквитав одну шайбу, але цього було замало.
Едмонтон уперше з сезону-2005/2006 здобув перемогу в фіналі Заходу. Востаннє "нафтовики" завойовували Кубок Стенлі в 1990 році.
НХЛ — фінал Західної конференції
Шостий матч, 3 червня
Шостий матч, 3 червня
Едмонтон — Даллас 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
(Рахунок у серії 4:2)
Раніше до фіналу НХЛ вийшла Флорида, яка виявилася сильнішою за Рейнджерс.