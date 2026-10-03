Друга поспіль поразка Кароліни, Бостон дотиснув в овертаймі Вінніпег у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч проти 3 жовтня відбулися п'ять матчів Національної хокейної ліги.

У стартовому поєдинку Рейнджерс "всуху" переграв Детройт, довівши серію вже до двох поспіль перемог. 2 жовтня Рейнджерс із голом голкіпера розгромив Тампу-Бей (5:1).

Кароліна у гольовій перестрілці програла Вашингтону, тоді як Бостон лише в овертаймі вирвав звитягу у Вінніпега.

Сент-Луїс "закатав під лід" Даллас, а в останній грі Вегас майже відігрався з 0:4 у третьому періоді, але однієї шайби не вистачило, аби перевести протистояння до овертайму.

НХЛ – регулярний чемпіонат

3 жовтня

Детройт – Рейнджерс 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Кароліна – Вашингтон 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)

Вінніпег – Бостон 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

Даллас – Сент-Луїс 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Вегас – Анагайм 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)

Нагадаємо, що Колорадо Евеланш домовився про продовження контракту з головним тренером Джаредом Беднаром.