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Бостон розгромив Рейнджерс, Флорида в овертаймі дотиснула Кароліну на старті нового сезону НХЛ

Софія Кулай — 30 вересня 2026, 10:07
Бостон розгромив Рейнджерс, Флорида в овертаймі дотиснула Кароліну на старті нового сезону НХЛ
НХЛ 30 вересня

У ніч проти 30 вересня відбулися стартові матчі нового сезону Національної хокейної ліги.

Флорида лише в овертаймі мінімально здолала Кароліну, тоді як Монреаль втримав перемогу у грі з Торонто.

Також в овертаймі визначився переможець протистояння Едмонтон – Ванкувер. Рейнджерс став єдиною командою серед 10-ти клубів, які провели свої поєдинки 30 вересня, яка не закинула бодай однієї шайби – "суха" поразка від Бостона.

В останній зустрічі ігрового дня Вегас впевнено переграв Чикаго з різницею у три шайби.

НХЛ – регулярний чемпіонат
30 вересня

Кароліна – Флорида 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Торонто – Монреаль 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Бостон – Рейнджерс 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Едмонтон – Ванкувер 5:6 ОТ (1:1, 1:1, 3:3, 0:1)

Вегас – Чикаго 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

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