Рейнджерс із голом голкіпера розбив Тампу, Чикаго "всуху" програло Юті у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч проти 2 жовтня відбулися чергові матчі Національної хокейної ліги.

Ігрова програма стартувала з впевненої перемоги Коламбуса над Баффало, тоді як Нью-Джерсі в овертаймі дотиснув Філадельфію.

Окремої уваги заслуговує розгромна перемога Рейнджерса над Тампа-Бей (5:1). Останню шайбу у поєдинку закинув голкіпер нью-йоркського клубу Ігор Шестьоркін. Тренер Тампи випустив шостого польового, знявши з гри воротаря, Шестьоркін перехопив шайбу у власній зоні та точним кидком через весь майданчик вразив порожні ворота суперника.

Шестьоркін став лише 18-м голкіпером в історії НХЛ, якому вдалося забити. До прикладу, колишній легендарний воротар Нью-Джерсі Мартен Бродер забив за свою кар'єру в НХЛ три голи, ставши найрезультативнішим в історії ліги.

Найрезультативніший матч видали Ванкувер та Едмонтон, які наколотили на обох аж 16 шайб. Юта під нуль взяла гру проти Чикаго, а в останньому поєдинку Флорида в овертаймі програла Сан-Хосе.

НХЛ – регулярний чемпіонат

2 жовтня

Коламбус – Баффало 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)

Нью-Джерсі – Філадельфія 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Рейнджерс – Тампа-Бей 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Нешвілл – Міннесота 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Калгарі – Сіетл 1:6 (0:3, 0:0, 1:3)

Юта – Чикаго 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

Ванкувер – Едмонтон 7:9 (0:4, 3:4, 4:1)

Сан-Хосе – Флорида 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Напередодні 1 жовтня відбулися ще три зустрічі НХЛ.