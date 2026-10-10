Коламбус у серії булітів здолав Піттсбург, Анагайм розгромив Вінніпег у регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч проти 10 жовтня відбулися чотири матчі Національної хокейної ліги.
Ігрову програму розпочала вольова перемога Вашингтона, який програв перший період Рейнджерсу, але зміг переламати хід протистояння у двох наступних 20-хвилинках.
У наступному поєдинку Сіетл у гольовій "перестрілці" переміг Детройт, який зазнав вже третьої поразки у стартових чотирьох іграх нового сезону НХЛ.
Коламбус по булітах здолав Піттсбург, а Анагайм розгромив Вінніпег.
Також 10 жовтня заплановані ще три зустрічі, у яких Бостон прийме Філадельфію, Нью-Джерсі позмагається з Ванкувером, а Едмонтон гостюватиме у Сан-Хосе.
НХЛ – регулярний чемпіонат
10 жовтня
Вашингтон – Рейнджерс 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Детройт – Сіетл 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
Коламбус – Піттсбург 3:2 після булітів (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Вінніпег – Анагайм 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Бостон – Філадельфія (20:00)
Нью-Джерсі – Ванкувер (22:30)
Сан-Хосе – Едмонтон (23:00)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Напередодні відбулися 10 ігор у регулярному чемпіонаті НХЛ.