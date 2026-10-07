Розгроми від Вегаса та Рейнджерс у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 6 на 7 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Баффало з Міннесотою. У ньому господарі здійснили камбек після відставання у дві шайби перед останнім періодом.

Найрезультативніша гра відбулась між Монреалем і Кароліною. Найбільший розгром записав собі в актив Вегас.

НХЛ – регулярний чемпіонат

5 жовтня

Баффало – Міннесота 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Детройт – Оттава 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Монреаль – Кароліна 4:6 (3:2, 0:2, 1:2)

Нью-Джерсі – Юта 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Торонто – Нешвілл 5:4 ОТ (0:2, 3:2, 1:0, 1:0)

Рейнджерс – Айлендерс 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Чикаго – Сент-Луїс 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Сіетл – Вегас 2:6 (0:2, 0:3, 2:1)

Лос-Анджелес – Флорида 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші чотири поєдинки.