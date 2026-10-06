Вінніпег вирвав перемогу у Піттсбурга, Даллас "всуху" розбив Сан-Хосе у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч проти 6 жовтня відбулися чергові матчі Національної хокейної ліги.

Ігрову програму відкрила переконлива перемога Тампи-Бей над Філадельфією. З ідентичним рахунком закінчився наступний поєдинок, у якому Бостон програв Оттаві. Гості у першому та другому періоді закинули по дві шайби, тоді як суперник спромігся забити лише гол престижу у третій 20-хвилинці.

Піттсбург у напруженому протистоянні прикро програв Вінніпегу, хоча першим розмочив нулі на табло.

В останньому матчі Даллас "всуху" здолав Сан-Хосе.

НХЛ – регулярний чемпіонат

6 жовтня

Тампа-Бей – Філадельфія 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Бостон – Оттава 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Піттсбург – Вінніпег 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Даллас – Сан-Хосе 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Напередодні відбулися ще п'ять поєдинків НХЛ.