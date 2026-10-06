Вінніпег вирвав перемогу у Піттсбурга, Даллас "всуху" розбив Сан-Хосе у регулярному чемпіонаті НХЛ
Результати матчів НХЛ за 6 жовтня
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У ніч проти 6 жовтня відбулися чергові матчі Національної хокейної ліги.
Ігрову програму відкрила переконлива перемога Тампи-Бей над Філадельфією. З ідентичним рахунком закінчився наступний поєдинок, у якому Бостон програв Оттаві. Гості у першому та другому періоді закинули по дві шайби, тоді як суперник спромігся забити лише гол престижу у третій 20-хвилинці.
Піттсбург у напруженому протистоянні прикро програв Вінніпегу, хоча першим розмочив нулі на табло.
В останньому матчі Даллас "всуху" здолав Сан-Хосе.
НХЛ – регулярний чемпіонат
6 жовтня
Тампа-Бей – Філадельфія 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Бостон – Оттава 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Піттсбург – Вінніпег 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)
Даллас – Сан-Хосе 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Таблиця Східної конференції
Таблиця Західної конференції
Напередодні відбулися ще п'ять поєдинків НХЛ.