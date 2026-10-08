Вінніпег втримав перемогу над Колорадо, Вашингтон обіграв Піттсбург у регулярному чемпіонаті НХЛ
Результати матчів НХЛ за 8 жовтня
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У ніч проти 8 жовтня відбулися ще три поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігрову програму розпочала перемога Вашингтона над Піттсбургом у результативній перестрілці із 8 закинутими шайбами.
Натомість у наступній грі Колорадо мінімально програло Вінніпегу, зазнавши дебютної поразки у новому сезоні НХЛ-2026. Натомість Вінніпег вже видає серію із трьох поспіль звитяг.
В останньому матчі дня Анагайм програв Едмонтону, хоча саме господарі виграли перший період із комфортним рахунком 2:0. Однак у другій 20-хвилинці пропустили аж 5 шайб.
НХЛ – регулярний чемпіонат
8 жовтня
Вашингтон – Піттсбург 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Вінніпег – Колорадо 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Анагайм – Едмонтон 2:5 (2:0, 0:5, 0:0)
Таблиця Східної конференції
Таблиця Західної конференції
Напередодні відбулися інші поєдинки нового сезону НХЛ.