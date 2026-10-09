Чергова поразка Філадельфії, камбек Вегаса та низка розгромів у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 8 на 9 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Баффало проти Далласа. У ньому гості не залишили шансів "Сейбрс", здобувши розгромну перемогу з рахунком 4:0.

Найрезультативніша гра відбулась між Калгарі та Колорадо. Найбільші розгроми записали собі в актив Кароліна та Бостон.

В останньому поєдинку Вегас зробив камбек із рахунку 0:3. "Голден Найтс" здолали Торонто в серії булітів.

НХЛ – регулярний чемпіонат

9 жовтня

Баффало – Даллас 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Бостон – Юта 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)

Кароліна – Ванкувер 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)

Монреаль – Нешвілл 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Оттава – Філадельфія 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Тампа-Бей – Міннесота 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Айлендерс – Чикаго 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Сент-Луїс – Сан-Хосе 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Калгарі – Колорадо 3:7 (1:1, 0:3, 2:3)

Вегас – Торонто 4:3 після булітів (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші три поєдинки.