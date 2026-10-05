Чергова розгромна поразка Калгарі та перемога Рейнджерс у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 4 на 5 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Детройта з Вінніпегом. У ньому господарі були близькі до камбеку після відставання у три шайби, проте "Джетс" усе ж утримали перевагу.

З ідентичним рахунком Вегас здолав Ванкувер, а Анагайм – в овертаймі Флориду. Єдине протистояння без інтриги сталось між Сіетлом і Калгарі, де "Кракен" не залишили шансів господарям.

НХЛ – регулярний чемпіонат

5 жовтня

Детройт – Вінніпег 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Рейнджерс – Юта 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Анагайм – Флорида 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Сіетл – Калгарі 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Ванкувер – Вегас 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 13 поєдинків.