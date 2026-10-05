Чергова розгромна поразка Калгарі та перемога Рейнджерс у регулярному чемпіонаті НХЛ
Результати матчів НХЛ за 5 жовтня
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У ніч із 4 на 5 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Детройта з Вінніпегом. У ньому господарі були близькі до камбеку після відставання у три шайби, проте "Джетс" усе ж утримали перевагу.
З ідентичним рахунком Вегас здолав Ванкувер, а Анагайм – в овертаймі Флориду. Єдине протистояння без інтриги сталось між Сіетлом і Калгарі, де "Кракен" не залишили шансів господарям.
НХЛ – регулярний чемпіонат
5 жовтня
5 жовтня
Детройт – Вінніпег 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Рейнджерс – Юта 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Анагайм – Флорида 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Сіетл – Калгарі 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Ванкувер – Вегас 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 13 поєдинків.