Монреаль в овертаймі здолав Ванкувер, Колорадо обіграв Флориду в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на 7 січня відбулось чотири матчі Національної хокейної ліги сезону-2024/25.

Так, Баффало за буллітами виявився сильнішим за Вашингтон. Основний час матчу зафіксував нічию, а в овертаймі жоден з суперників не зміг закинути бодай шайбу.

Доля ще одного матчу вирішувалась після основного часу, в якому Монреаль вирвав перемогу над Ванкувером.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

7 січня

Баффало – Вашингтон 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 2:1 після буллітів)

Монреаль – Ванкувер 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)

Колорадо – Флорида 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Сіетл – Нью-Джерсі 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Зазначимо, що у вчорашніх матчах одразу три поєдинки були зіграні внічию в основний час матчу.