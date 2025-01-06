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Торонто переміг Філадельфію, Піттсбург поступився Кароліні в регулярному чемпіонаті НХЛ

Станіслав Лисак — 6 січня 2025, 07:55
Торонто переміг Філадельфію, Піттсбург поступився Кароліні в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на 6 січня в Національній хокейній лізі сезону-2024/25 відбулися 5 поєдинків.

Відразу три поєдинки ігрового дня завершилися в овертаймі. Зокрема Айлендерс виявився сильнішим за Бостона, Піттсбург зазнав поразки від Кароліни, а Торонто вирвав перемогу у Філадельфії.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
5-6 січня
Чикаго – Рейнджерс 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)
Бостон – Айлендерс 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)
Кароліна Піттсбург 4:3 ОТ (0:2, 3:0, 0:1, 1:0)
Торонто – Філадельфія 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Анагайм – Тампа-Бей 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Нагадаємо, сьогодні визначилися фіналісти молодіжного чемпіонату світу з хокею.
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