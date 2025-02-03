Голкіпер Рейнджерс встановив національний рекорд США у НХЛ

Воротар Нью-Йорк Рейнджерс Джонатан Квік допоміг своїй команді перемогти Вегас (4:2) у матчі регулярного розіграшу НХЛ та встановив неймовірне досягнення.

Про це повідомляє пресслужба рідного клубу хокеїста Лос-Анджелес Кінгс.

Так, Квік став першим американським воротарем, який досяг відмітки у 400 перемог в межах НХЛ. У матчі проти Голден Найтс Квік відбив 34 кидких з усіх 36, що летіли у його ворота.

Лос-Анджелес Кінгс

У загальному рейтингу спортсмен відстає від Кріса Осгуда на одну перемогу та посідає 14 місце серед усіх хокеїстів за кількістю перемог.

Зазначимо, що у складі Лос-Анджелесу Квік двічі становився тріумфатором Кубку Стенлі - у 2012 та 2014 роках. Окрім того, голкіпер перемагав у турнірі у складі Вегаса (2023).

У фіналі 2012 року Джонатан став найціннішим гравцем у складі обох команд.

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