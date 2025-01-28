Сан-Хосе перервав серію з шести поразок, Детройт розгромив Лос-Анджелес у матчі НХЛ
НХЛ
У ніч з 27 на 28 січня відбулось п'ять матчів в межах НХЛ.
Сан-Хосе неочікувано здолав Піттсбург та перервав жахливу серію з шести поразок поспіль.
Ванкувер впевнено переміг Сент-Луїс, а Нью-Джерсі після вдалих матчів проти Монреаля та Бостона поступився Філадельфії.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
28 січня
Детройт – Лос-Анджелес 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Філадельфія – Нью-Джерсі 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Сент-Луїс – Ванкувер 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Едмонтон – Сіетл 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Сан-Хосе – Піттсбург 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Раніше повідомлялось, що клубу НХЛ відмовили у реєстрації торгової марки для отримання повної назви клубу.