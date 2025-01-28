Сан-Хосе перервав серію з шести поразок, Детройт розгромив Лос-Анджелес у матчі НХЛ

У ніч з 27 на 28 січня відбулось п'ять матчів в межах НХЛ.

Сан-Хосе неочікувано здолав Піттсбург та перервав жахливу серію з шести поразок поспіль.

Ванкувер впевнено переміг Сент-Луїс, а Нью-Джерсі після вдалих матчів проти Монреаля та Бостона поступився Філадельфії.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

28 січня

Детройт – Лос-Анджелес 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Філадельфія – Нью-Джерсі 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Сент-Луїс – Ванкувер 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Едмонтон – Сіетл 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Сан-Хосе – Піттсбург 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Раніше повідомлялось, що клубу НХЛ відмовили у реєстрації торгової марки для отримання повної назви клубу.