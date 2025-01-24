Єті не буде: клубу НХЛ не дозволили зареєструвати торгову марку для нової повної назви

Дебютант НХЛ хокейний клуб Юта отримав відмову в реєстрації торгової марки "Юта Йеті".

Про це повідомляє KSL.

Бюро патентів і торгових марок США відмовило клубу у спробі зареєструвати торгову марку "Юта Єті" на початку цього місяця через популярність іншого бренду Йеті – кулерів YETI.

На думку USPTO, додавання "Юта" до торгової марки було недостатньою диференціацією, щоб виділити франшизу. Перетворення "Єті" на множину "Єтіс" також не допомогло.

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Не секрет, що "Єтіс" або "Єті" вже давно є фаворитом на заміну тимчасової назви команди "Хокейний клуб" – на це натякали всі, від керівництва до гравців, ще влітку минулого року.

Але це рішення Бюро, скоріше за все, призведе до того, що клуб відмовиться від ідеї додавання "Єті" або "Єтіс" до своєї повної назви.

Варто зазначити, що Юта точно не залишиться без готових варіантів. Минулого року фанатське голосування визначило шість претендентів на майбутню назву франшизи, одним з яких був Юта Єті. Іншими були Юта Бліззард, Хокейний клуб Юта, Юта Мамонт, Юта Аутлоуз та Юта Веном.

Нагадаємо, що Юта приєдналася до НХЛ у межах розширення ліги перед стартом цього сезону. Франшиза була створена на базі Арізона Кайотіс, проте вона не є правонаступником цього клубу.

Після 47 ігор Юта посідає одинадцяте місце Західної конференції, заробивши 49 очок.

Минулої ночі Юта здобула розгромну виїзну перемогу над Міннесотою у межах регулярного сезону НХЛ.