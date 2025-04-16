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Бостон поступився Нью-Джерсі, Тампа-Бей розгромила Флориду в НХЛ

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 08:45
Бостон поступився Нью-Джерсі, Тампа-Бей розгромила Флориду в НХЛ

У ніч з 15 на 16 квітня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Торонто переграв Баффало та став чемпіоном Атлантичного дивізіону. Тампа-Бей впевнено розгромила Флориду, а Нью-Джерсі в овертаймі дотис Бостон.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
16 квітня

Бостон – Нью-Джерсі 4:5 ОТ (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)

Баффало – Торонто 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Оттава – Чикаго 3:4 (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Філадельфія – Коламбус 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Тампа-Бей – Флорида 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Айлендерс – Вашингтон 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Міннесота – Анахайм 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Сент-Луїс – Юта 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)

Калгарі – Вегас 5:4 (1:3, 0:0, 3:1, 0:0, 1:0 за булітами)

Сіетл – Лос-Анджелес 5:6 (0:2, 2:2, 3:2)

Раніше повідомлялось, що капітан Сан-Хосе не зможе продовжувати кар'єру через хворобу.

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Тампа Бей

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