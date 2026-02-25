Головний тренер Тампа-Бей пропустить найближчі матчі через сімейну трагедію

Головний тренер Тампа-Бей Лайтнінг Джон Купер не керуватиме командою в найближчих двох матчах регулярного чемпіонату НХЛ через смерть батька.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Через втрату батька Купер не зможе керувати Тампою в домашній грі проти Торонто (26 лютого), а також у виїзному матчі проти Кароліна Гаррікейнс, який відбудеться 27 лютого.

Очікується, що після цих двох пропущених поєдинків наставник повернеться на тренерський місток 1 березня, коли Лайтнінг на своєму льоду прийматимуть Баффало Сейбрс.

Варто зазначити, що зараз Тампа-Бей Лайтнінг очолює турнірну таблицю Східної конференції. Після 55 зіграних поєдинків команда має у своєму активі 78 очок.

Окрім того, що Джон є тренером "блискавок", він також є наставником збірної Канади з 2024-го року. На Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні він із командою дійшов до фіналу турніру, але програв збірній США з рахунком 2:1.