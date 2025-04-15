Юта розгромила Нешвілл, Ванкувер в овертаймі дотис Сан-Хосе в НХЛ
У ніч з 14 на 15 квітня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Так, Детройт в матчі з 10 шайбами переміг Даллас, а Нешвілл зазнав розгромної поразки від Юти. Ванкувер зміг дотиснути Сан-Хосе в овертаймі.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
15 квітня
Детройт – Даллас 6:4 (2:1, 0:2, 4:1)
Монреаль – Чикаго 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1 за булітами)
Флорида – Рейнджерс 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
Нешвілл – Юта 3:7 (1:2, 2:2, 0:3)
Ванкувер – Сан-Хосе 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Едмонтон – Лос-Анджелес 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Нагадаємо, вчора збірна України не змогла в товариському матчі переграти Польщу, зазнавши поразки в овертаймі.