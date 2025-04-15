Юта розгромила Нешвілл, Ванкувер в овертаймі дотис Сан-Хосе в НХЛ

У ніч з 14 на 15 квітня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Так, Детройт в матчі з 10 шайбами переміг Даллас, а Нешвілл зазнав розгромної поразки від Юти. Ванкувер зміг дотиснути Сан-Хосе в овертаймі.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

15 квітня

Детройт – Даллас 6:4 (2:1, 0:2, 4:1)

Монреаль – Чикаго 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1 за булітами)

Флорида – Рейнджерс 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Нешвілл – Юта 3:7 (1:2, 2:2, 0:3)

Ванкувер – Сан-Хосе 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Едмонтон – Лос-Анджелес 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Нагадаємо, вчора збірна України не змогла в товариському матчі переграти Польщу, зазнавши поразки в овертаймі.