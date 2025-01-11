Лос-Анджелес в овертаймі здолав Вінніпег, Кароліна переграла Ванкувер в матчі НХЛ
НХЛ
У ніч з 10 на 11 січня відбулась низка матчів Національної хокейної ліги.
Так, Монреаль в овертаймі виявився сильнішим за Вашингтон. У схожому стилі свою перемогу здобув Лос-Анджелес, перегравши Вінніпег.
Окрім того, Кароліна у домашньому матчі "всуху" переграла Ванкувер.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
11 січня
Вашингтон – Монреаль 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1 ОТ)
Детройт – Чикаго 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)
Кароліна – Ванкувер 2:0 (1:1, 1:0, 0:0)
Вінніпег – Лос-Анджелес 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0 ОТ)
Юта – Сан Хосе 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Зазначимо, що решта матчів ігрового дня відбудуться сьогодні ввечері. Флорида прийматиме Бостон, а Баффало зіграє з Сієтлом.
У минулому турі Кракен несподівано поступився Коламбусу, а Едмонтон поступився Піттсбургу.