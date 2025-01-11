Лос-Анджелес в овертаймі здолав Вінніпег, Кароліна переграла Ванкувер в матчі НХЛ

У ніч з 10 на 11 січня відбулась низка матчів Національної хокейної ліги.

Так, Монреаль в овертаймі виявився сильнішим за Вашингтон. У схожому стилі свою перемогу здобув Лос-Анджелес, перегравши Вінніпег.

Окрім того, Кароліна у домашньому матчі "всуху" переграла Ванкувер.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

11 січня

Вашингтон – Монреаль 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1 ОТ)

Детройт – Чикаго 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)

Кароліна – Ванкувер 2:0 (1:1, 1:0, 0:0)

Вінніпег – Лос-Анджелес 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0 ОТ)

Юта – Сан Хосе 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Зазначимо, що решта матчів ігрового дня відбудуться сьогодні ввечері. Флорида прийматиме Бостон, а Баффало зіграє з Сієтлом.

У минулому турі Кракен несподівано поступився Коламбусу, а Едмонтон поступився Піттсбургу.