Рейнджерс в овертаймі здолав Нью-Джерсі, Піттсбург здолав Едмонтон в регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч з 9 на 10 січня в межах Національної хокейної ліги відбулось десять матчів.
Так, Коламбус несподівано легко переграв Сіетл, закинувши шість шайб у ворота суперників.
Піттсбург в результативному матчі виявився сильнішим за Едмонтон, а Нью-Йорк Рейнджерс в овертаймі здолав Нью-Джерсі.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
10 січня
Коламбус – Сіетл 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
Оттава – Баффало 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Піттсбург – Едмонтон 5:3 (4:1, 1:2, 0:0)
Рейнджерс – Нью-Джерсі 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0 ОТ)
Тамба-Бей – Бостон 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Філадельфія – Даллас 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Кароліна – Торонто 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)
Міннесота – Колорадо 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
Сент-Луїс – Анагайм 6:2 (4:1, 2:1, 0:0)
Вегас – Айлендерс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Зазначимо, що матч за участю Лос-Анджелеса перенесли через лісові пожежі.