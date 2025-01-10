Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Рейнджерс в овертаймі здолав Нью-Джерсі, Піттсбург здолав Едмонтон в регулярному чемпіонаті НХЛ

Володимир Максименко — 10 січня 2025, 09:00
Рейнджерс в овертаймі здолав Нью-Джерсі, Піттсбург здолав Едмонтон в регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ

У ніч з 9 на 10 січня в межах Національної хокейної ліги відбулось десять матчів.

Так, Коламбус несподівано легко переграв Сіетл, закинувши шість шайб у ворота суперників.

Піттсбург в результативному матчі виявився сильнішим за Едмонтон, а Нью-Йорк Рейнджерс в овертаймі здолав Нью-Джерсі.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
10 січня

Коламбус – Сіетл 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Оттава – Баффало 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Піттсбург – Едмонтон 5:3 (4:1, 1:2, 0:0)

Рейнджерс – Нью-Джерсі 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0 ОТ)

Тамба-Бей – Бостон 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Філадельфія – Даллас 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Кароліна – Торонто 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)

Міннесота – Колорадо 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)

Сент-Луїс – Анагайм 6:2 (4:1, 2:1, 0:0)

Вегас – Айлендерс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Зазначимо, що матч за участю Лос-Анджелеса перенесли через лісові пожежі.

Едмонтон НХЛ Піттсбург Нью-Джерсі Коламбус Крю

НХЛ

Легенда Кароліни повторив рекорд, який в НХЛ вдавався лише Ягру
Матч Лос-Анджелеса перенесли через лісові пожежі, Вашингтон дотис Ванкувер у регулярному чемпіонаті НХЛ
Детройт, Даллас та Калгарі перемогли в овертаймі, Едмонтон завдав Бостону п'ятої поразки поспіль: результати НХЛ
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Монреаль в овертаймі здолав Ванкувер, Колорадо обіграв Флориду в регулярному чемпіонаті НХЛ

Останні новини