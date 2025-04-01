Філадельфія втримала перемогу над Нешвіллом, Даллас переграв Сіетл в НХЛ

У ніч з 31 березня на 1 квітня відбулось чотири матчі в межах Національної хокейної ліги.

Філадельфія втримала перемогу над Нешвіллом, Калгарі та Нью-Джерсі за булітами переграли своїх суперників.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

1 квітня

Нью-Джерсі – Міннесота 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 2:0 за булітами)

Філадельфія – Нешвілл 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Колорадо – Калгарі 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1 за булітами)

Сіетл – Даллас 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Зазначимо, що напередодні відбувся третій матч фінальної серії УХЛ, в якому Київ Кепіталз переміг Кременчук.