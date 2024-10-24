Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Вашингтон здолав Філадельфію у матчі з 9 шайбами в НХЛ

Андрій Яросименко — 24 жовтня, 07:50
Вашингтон здолав Філадельфію у матчі з 9 шайбами в НХЛ

У ніч з 23 на 24 жовтня у Національній хокейній лізі відбувся матч між Вашингтоном та Філадельфією.

"Кепс" здолали суперників з рахунком 6:3. Більшість шайб були закинути у другому періоді. Наразі Вашингтон має 4 з 6 перемог у матчах та розташовується на 3 місці турнірної таблиці НХЛ. Філадельфія без перемог розташувалась на останній позиції.

НХЛ – регулярний чемпіонат
23-24 жовтня

Вашингтон – Філадельфія 6:3 (0:1, 3:2, 2:1)

Нагадаємо, напередодні в НХЛ відбулося 16 матчів. Загалом команди закинули 98 шайб, а три голкіпери оформили шатаути.

Вашингтон Вашингтон Кепіталз НХЛ Філадельфія хокей

Вашингтон

All-in від Нікс, Бостон зберіг “кістяк”, останній шанс Бакс: прев’ю Східної конференції НБА
Вашингтон здолав Вегас, Кароліна перемогла Нью-Джерсі у регулярному чемпіонаті НХЛ
Кіф став головним тренером Вашингтона
Клуби з Вашингтона підписали довгострокову угоду з міською владою
Пул уперше в сезоні вийшов не в стартовому складі Вашинготна

Останні новини