Вашингтон здолав Філадельфію у матчі з 9 шайбами в НХЛ

У ніч з 23 на 24 жовтня у Національній хокейній лізі відбувся матч між Вашингтоном та Філадельфією.

"Кепс" здолали суперників з рахунком 6:3. Більшість шайб були закинути у другому періоді. Наразі Вашингтон має 4 з 6 перемог у матчах та розташовується на 3 місці турнірної таблиці НХЛ. Філадельфія без перемог розташувалась на останній позиції.

НХЛ – регулярний чемпіонат

23-24 жовтня

Вашингтон – Філадельфія 6:3 (0:1, 3:2, 2:1)

Нагадаємо, напередодні в НХЛ відбулося 16 матчів. Загалом команди закинули 98 шайб, а три голкіпери оформили шатаути.