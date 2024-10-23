98 шайб та 3 шатаути: результати матчів НХЛ
У ніч з 22 на 23 жовтня у Національній хокейній лізі відбулося аж 16 матчів.
Загалом команди закинули 98 шайб, а три голкіпери оформили шатаути.
Окремо варто виділити шосту перемогу поспіль із шести для Вінніпега. Джетс залишаються єдиними, хто ще не програвав цього сезону.
НХЛ – регулярний чемпіонат
23 жовтня
Флорида - Міннесота 1:5
Нью-Джерсі - Тампа-Бей 5:8
Баффало - Даллас 4:2
Монреаль - Нью-Йорк Рейнджерс 2:7
Коламбус - Торонто 6:2
Нью-Йорк Айлендерс - Детройт 0:1
Сент-Луїс - Вінніпег 2:3
Чикаго - Ванкувер 3:6
Сіетл - Колорадо 2:3
Нешвілл - Бостон 4:0
Едмонтон - Кароліна 2:3
Юта - Оттава 0:4
Калгарі - Піттсбург 4:3 (по булітах)
Анахайм - Сан-Хосе 3:1
Вегас - Лос-Анджелес 6:1
Нагадаємо, напередодні відбувся лише 1 матч, в якому Торонто здолав Тампу-Бей.