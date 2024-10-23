98 шайб та 3 шатаути: результати матчів НХЛ

У ніч з 22 на 23 жовтня у Національній хокейній лізі відбулося аж 16 матчів.

Загалом команди закинули 98 шайб, а три голкіпери оформили шатаути.

Окремо варто виділити шосту перемогу поспіль із шести для Вінніпега. Джетс залишаються єдиними, хто ще не програвав цього сезону.

НХЛ – регулярний чемпіонат

23 жовтня

Флорида - Міннесота 1:5

Нью-Джерсі - Тампа-Бей 5:8

Баффало - Даллас 4:2

Монреаль - Нью-Йорк Рейнджерс 2:7

Коламбус - Торонто 6:2

Нью-Йорк Айлендерс - Детройт 0:1

Сент-Луїс - Вінніпег 2:3

Чикаго - Ванкувер 3:6

Сіетл - Колорадо 2:3

Нешвілл - Бостон 4:0

Едмонтон - Кароліна 2:3

Юта - Оттава 0:4

Калгарі - Піттсбург 4:3 (по булітах)

Анахайм - Сан-Хосе 3:1

Вегас - Лос-Анджелес 6:1

Нагадаємо, напередодні відбувся лише 1 матч, в якому Торонто здолав Тампу-Бей.