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Чергова поразка Піттсбурга, "суха" вікторія Калгарі: результати матчів НХЛ

Руслан Травкін — 16 листопада 2024, 09:11
Чергова поразка Піттсбурга, суха вікторія Калгарі: результати матчів НХЛ

У ніч на 16 листопада в Національній хокейні лізі відбулися 5 матчів.

Піттсбург переживає кризовий період. Цього разу команда поступилася Коламбусу з рахунком 6:2.

Калгарі на власній арені завдав поразки Нешвіллу, зумівши зберегти ворота "сухими". Вашингтон на виїзді переграв Колорадо.

НХЛ – регулярний сезон
16 листопада

Коламбус - Піттсбург 6:2

Колорадо - Вашингтон 2:5

Калгарі - Нешвілл 2:0

Юта - Вегас 2:4

Анахайм - Детройт 6:4

Нагадаємо, що з результатами вчорашніх матчів можна ознайомитися ТУТ.

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