Чергова поразка Піттсбурга, "суха" вікторія Калгарі: результати матчів НХЛ
У ніч на 16 листопада в Національній хокейні лізі відбулися 5 матчів.
Піттсбург переживає кризовий період. Цього разу команда поступилася Коламбусу з рахунком 6:2.
Калгарі на власній арені завдав поразки Нешвіллу, зумівши зберегти ворота "сухими". Вашингтон на виїзді переграв Колорадо.
НХЛ – регулярний сезон
16 листопада
Коламбус - Піттсбург 6:2
Колорадо - Вашингтон 2:5
Калгарі - Нешвілл 2:0
Юта - Вегас 2:4
Анахайм - Детройт 6:4
Нагадаємо, що з результатами вчорашніх матчів можна ознайомитися ТУТ.