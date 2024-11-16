Чергова поразка Піттсбурга, "суха" вікторія Калгарі: результати матчів НХЛ

У ніч на 16 листопада в Національній хокейні лізі відбулися 5 матчів.

Піттсбург переживає кризовий період. Цього разу команда поступилася Коламбусу з рахунком 6:2.

Калгарі на власній арені завдав поразки Нешвіллу, зумівши зберегти ворота "сухими". Вашингтон на виїзді переграв Колорадо.

НХЛ – регулярний сезон

16 листопада

Коламбус - Піттсбург 6:2

Колорадо - Вашингтон 2:5

Калгарі - Нешвілл 2:0

Юта - Вегас 2:4

Анахайм - Детройт 6:4

Нагадаємо, що з результатами вчорашніх матчів можна ознайомитися ТУТ.