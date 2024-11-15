Нью-Джерсі обіграв Флориду, Даллас закинув Бостону 7 шайб у матчі регулярного чемпіонату НХЛ
У ніч з 14 на 15 листопада відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
Лідер Сходу Нью-Джерсі обіграв переможця Кубка Стенлі Флориду. Даллас вдома розгромив кризовий Бостон. Фіналіст минулого сезону Едмонтон лише в овертаймі зумів дотиснути Нешвілл.
Флорида – Нью-Джерсі – 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)
Рейнджерс – Сан-Хосе – 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
Оттава – Філадельфія – 4:5 (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)
Тампа-Бей - Вінніпег - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Баффало – Сент-Луїс – 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
Даллас – Бостон – 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)
Міннесота – Монреаль – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Едмонтон – Нешвілл – 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Сіетл - Чикаго - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Ванкувер – Айлендерс – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Нагадаємо, що наставник Колорадо став рекордсменом франшизи.