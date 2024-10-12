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Тампа обіграла Кароліну, Вегас здолав Сент-Луїс: результати матчів НХЛ

Руслан Травкін — 12 жовтня, 08:13
Тампа обіграла Кароліну, Вегас здолав Сент-Луїс: результати матчів НХЛ
НХЛ

У ніч з 11 на 12 жовтня відбулося чотири матчі регулярного сезону НХЛ.

Зокрема, Там-Бей на виїзді обіграла Кароліну у флоридському дербі, Філадельфія на виїзді у серії булітів перемогла Ванкувер, а Вегас мінімально здолав Сент-Луїс у домашньому матчі.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
11-12 жовтня

Кароліна - Тампа-Бей - 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Вінніпег – Чикаго – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Ванкувер - Філадельфія - 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, по булітах - 1:2)


Вегас – Сент-Луїс – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Нагадаємо, напередодні Піттсбург розбив Детройт, Сент-Луїс в овертаймі обіграв Сан-Хосе.

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