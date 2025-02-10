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Тампа здолала Монреаль, Юта переграла Вашингтон у матчі регулярного чемпіонату НХЛ

Руслан Травкін — 10 лютого 2025, 00:33
Тампа здолала Монреаль, Юта переграла Вашингтон у матчі регулярного чемпіонату НХЛ

У вечері 9 лютого в Національній хокейній лізі відбулося два матчі регулярного чемпіонату сезону-2024/25.

Юта за буллітами здолала Вашингтон. Тампа-Бей переграла Монреаль у результативному матчі, закинувши 5 шайб.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
9 лютого

Вашингтон – Юта – 4:5 (2:3, 0:1, 2:0, 0:1, буліти)

Монреаль – Тампа Бей – 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Нагадаємо, напередодні збірна України з хокею програла Румунії в межах другого поєдинку на навчально-тренувальному зборі.

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