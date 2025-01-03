Флорида вдома програла Кароліні, Рейнджерс переграв Бостон у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 28 на 29 грудня відбулося 12 матчів у Національній хокейній лізі.

Більш вдало грали гості. Команди-господарі зазнали 7 поразок при 5 перемогах.

Поступився і чинний володар Кубку Стенлі. Флорида вдома нічого не змогла протиставити чудовій грі Кароліні в захисті.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

3 січня

Рейнджерс – Бостон – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Вашингтон – Міннесота – 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, по булітах - 0:1)

Коламбус – Детройт – 4:5 (1:3, 2:0, 1:2)

Флорида – Кароліна – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Айлендерс – Торонто – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Вінніпег – Анахайм – 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Даллас – Оттава – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Калгарі – Юта – 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Колорадо – Баффало – 6:5 (0:2, 1:1, 4:2, 1:0)

Вегас – Філадельфія – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Сіетл – Ванкувер – 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, по булітах - 0:1)

Сан-Хосе – Тампа-Бей – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Нагадаємо, нещодавно Сідні Кросбі став рекордсменом Піттсбурга за результативними передачами.