Рекорд Лем'є пав: Кросбі став найкращим асистентом в історії Піттсбурга

Капітан Піттсбурга Сідні Кросбі віддав свій 1034 асист за кар'єру. Завдяки цьому він став рекордсменом Піттсбурга за результативними передачами.

Сталося це у матчі проти Айлендерс, в якому "пінгвіни" здобули перемогу з рахунком 3:2.

WITNESSING HISTORY!



With his 1,034th career assist, Sidney Crosby has surpassed Mario Lemieux to become the @penguins' all-time assist leader 👏



We're sure this time 😉 pic.twitter.com/XpVwsGURzz — Penguins PR (@PenguinsPR) December 29, 2024

Assist 1,034... a work of art. pic.twitter.com/on0qQTWiFp — Pittsburgh Penguins (@penguins) December 30, 2024

SIDNEY STANDS ALONE!



Congratulations on becoming the Penguins' all-time assist leader, Captain 👏 pic.twitter.com/TLRYFq70hH — Pittsburgh Penguins (@penguins) December 29, 2024

Попереднім рекордсменом франшизи був Маріо Лем'є. Він віддав на 1 результативний пас менше. Лемье грав за Піттсбург з 1984 до 1997, а потім з 2000 до 2006 року.

Піттсбург обрав Кросбі на драфті-2005 під №1. Разом із командою Сідні тричі вигравав Кубок Стенлі (2009, 2016, 2017). У сезоні-2007/2008 команда була фіналістом НХЛ.

Також хокеїст здобув безліч особистих нагород. Зокрема, 2007 та 2014 року ставав володарем Арт Росс Трофі, який вручають найкращому гравцю за системою гол + пас за підсумками регулярного чемпіонату.

Разом зі збірною Канади двічі ставав Олімпійським чемпіоном (2010 та 2014), а у 2015 році виграв чемпіонат світу.