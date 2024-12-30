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Рекорд Лем'є пав: Кросбі став найкращим асистентом в історії Піттсбурга

Руслан Травкін — 30 грудня 2024, 13:17
Рекорд Лем'є пав: Кросбі став найкращим асистентом в історії Піттсбурга
Cідні Кросбі
Скріншот

Капітан Піттсбурга Сідні Кросбі віддав свій 1034 асист за кар'єру. Завдяки цьому він став рекордсменом Піттсбурга за результативними передачами.

Сталося це у матчі проти Айлендерс, в якому "пінгвіни" здобули перемогу з рахунком 3:2.

Попереднім рекордсменом франшизи був Маріо Лем'є. Він віддав на 1 результативний пас менше. Лемье грав за Піттсбург з 1984 до 1997, а потім з 2000 до 2006 року.

Піттсбург обрав Кросбі на драфті-2005 під №1. Разом із командою Сідні тричі вигравав Кубок Стенлі (2009, 2016, 2017). У сезоні-2007/2008 команда була фіналістом НХЛ.

Також хокеїст здобув безліч особистих нагород. Зокрема, 2007 та 2014 року ставав володарем Арт Росс Трофі, який вручають найкращому гравцю за системою гол + пас за підсумками регулярного чемпіонату.

Разом зі збірною Канади двічі ставав Олімпійським чемпіоном (2010 та 2014), а у 2015 році виграв чемпіонат світу.

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