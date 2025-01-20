Монреаль в овертаймі здолав Рейнджерс, Даллас переграв Детройт в матчі НХЛ

В ніч з 19 на 20 січня відбулось два матчі в межах Національної хокейної ліги.

Монреаль в домашньому поєдинку лише в овертаймі дотиснув Рейнджерс. В іншому поєдинку Даллас впевнено розгромив Детройт та перервав серії з двох поразок.

НХЛ – регулярний чемпіонат

20 січня

Монреаль – Рейнджерс 5:4 (1:2, 2:2, 1:0, 1:0 ОТ)

Даллас – Детройт 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Зазначимо, що сьогодні ввечері відбудеться ще три поєдинки ігрового дня в НХЛ.

В минулому турі Рейнджерс зі своїм суперником не змогли порадувати вболівальники закинутими шайбами.