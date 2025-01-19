Рейнджерс та Коламбус не порадували закинутими шайбами, Оттава та Бостон організували десять голів на двох в НХЛ

Ввечері суботи, 18 січня, розпочався ігровий день у Національній хокейній лізі. Цей ігровий день складався одразу з 15 матчів.

Серед найцікавішого можна виділити результативне протистояння Оттави та Бостона, яке завершилося лише в серії булітів.

Торонто після 0:3 у першому періоді, виніс Монреаль 7:3, Колорадо та Даллас закинули дев'ять шайб на двох.

А от Рейнджерс та Коламбус видали найсухішу гру ночі, не закинувши жодної шайби за три періоди та овертайм. Лише одне точне влучання у серії буллітів визначило переможця.

НХЛ – регулярний сезон

18-19 січня

Нью-Джерсі – Філадельфія 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Оттава – Бостон 6:5 (2:2, 1:2, 2:1, 0:0, за булітами – 1:0)

Колорадо – Даллас 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)

Флорида – Анагайм 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Вашингтон – Піттсбург 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Вінніпег – Калгарі 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Монреаль – Торонто 3:7 (3:0, 0:2, 0:5)

Рейнджерс – Коламбус 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, за булітами – 1:0)

Тампа-Бей – Детройт 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)

Айлендерс – Сан-Хосе 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Нешвілл – Міннесота 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Чикаго – Вегас 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

Юта – Сент-Луїс 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Ванкувер – Едмонтон 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)

Сіетл – Лос-Анджелес 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Нагадаємо, що минулого вечора Крижинка програла вже 17-й матч поспіль в сезоні чемпіонату України. Цього разу вона поступилася Київ Кепіталз.