Назар Бойко: Головна мрія – стати чемпіоном світу разом зі збірною України

Хокеїст Назар Бойко провів минулорічний сезон на високому рівні. 19-річний воротар був визнаний найкращим голкіпером МХЛ, а також отримував регулярний ігровий час за першу команду Київ Кепіталз. Окрім того, за версією клубного менеджменту саме його було визнано найкращим гравцем сезону в столичній команді.

За 17 матчів йому вдалося оформити три шатаути і записати в актив 1 результативну передачу. Нещодавно столичний клуб оголосив, що Назар продовжив контракт із командою.

"Чемпіон" вирішив дізнатися, що думає Назар про свої виступи, колег на лінії воріт, а також запитали про його головну хокейну мрію.

– Ти підписав новий контракт із Київ Кепіталз. Минулого сезону зіграв 17 матчів. Який особисто для тебе запам'ятався найбільше?

– Так, запам'ятався матч, коли ми виграли третій матч у фінальній серії.

Для Назара це був перший вихід у фінальній серії. Київ Кепіталз переміг Кременчук з рахунком 3:1. Після гри головний тренер Вадим Шахрайчук похвалив виступ молодого голкіпера.

– За час виступів у Київ Кепіталз твоїми колегами-конкурентами були Борис Бабік, Нік Вілардо і Радек Хаас. Чим тобі запам'яталася робота з ними на тренуваннях?

– З Бабіком запам'ятався гарний настрій, впевненість у собі. Вілардо має дуже гарну техніку. Хасс демонструє гарну концентрацію.

Радек Хаас і Назар Бойко facebook.com/hckyivcapitals/photos

– Бабік раптово залишив команду перед стартом сезону-2024/25. Це через постійний стрес від обстрілів чи чому?

– Так, через обстріли, потім почалися відключення світла, це, я вважаю, що теж зіграло важливу роль.

– В одному з інтерв'ю ти казав, що любиш грати в футбол, але тільки якщо в полі. Так от, коли ти саме прийшов у хокей і стати голкіпером це твоє рішення чи тренери побачили потенціал?

– Пройшов у хокей я в 2012 році. Спочатку не розглядав амплуа воротаря, але потім просто хотів "спробувати". Досі пробую виходить (посміхається – прим.)

– На кого з українських голкіперів чи може голкіперів НХЛ ти рівняєшся?

– З українських рівняюся на Богдана Дьяченко, НХЛ – промовчимо.

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– Головна хокейна мрія Назара Бойка це... ?

– Головна мрія – стати чемпіоном світу разом із національною збірною України.

Нагадаємо, Київ Кепіталз минулого року став віцечемпіоном України, поступившись ХК Кременчук в овертаймі сьомого матчу фінальної серії.