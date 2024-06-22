Фан-марш українців, квест для журналістів та шанувальники Довбика: яким був день матчу збірної України

Дюссельдорф, як і всі міста Німеччини на нашому шляху, зустрів із похмурою погодою. Однак це не завадило нашим планам.

Вдалося завітати до української фан-зони, де вболівальники могли поїсти, підтримати збірну різноманітними кричалками та познайомитися з іншими фанами.

"Слава Україні", "Червона рута", "Ой у лузі", "путін х*йло" та багато інших звучали на увесь Дюссельдорф. На цей матч уболівальників приїхало значно більше, це тішить.

Тут були присутні навіть шотландці, з якими українці робили спільні фото. До слова, вони та безліч інших фанів команд-учасників Євро відвідали гру України.

Після відбувся фан-марш, який простягався до стадіону. Тут українці також мали змогу нагадати світові про війну, можна було помітити плакат "Free Azov", "війна триває" і багато іншого.

Ми ж побачили лише частину дійства, а потім своїм ходом відправилися на Еспіріт Арену. У громадському транспорті вже панував дух матчу, безліч фанатів та журналістів.

На стадіоні було доволі складно знайти потрібні локації, якщо із медіа трибуною та мікстзоною нам допомогли, то, де розташований пресцентр, ми досі не знаємо.

Зрештою, безкоштовну воду надали і на тому дякувати. За дві години до поєдинку на трибунах вже збиралися фани, наших було значно більше, що можна було спостерігати і протягом гри.

Пиво та різні смаколики можна було придбати на стадіоні, а після знайти своє місце та спостерігати за красою. Традиційний початок матчу — кубок Євро, прапори команд, які грають та їхній вихід.

Усі були шоковані результатом поєдинку з Румунією, де підопічні Реброва зазнали розгромної поразки (0:3). Тож на цей матч усі були налаштовані агресивно. Тут, як то кажуть, або пан, або пропав.

Хоча й у першому таймі нас знову шокували та погасили надію, однак другий видався зовсім іншим. Наша збірна повернулася, попри помилки та валідольні моменти, здобути першу перемогу таки вдалося. Україна знову святкує, але не довго, бо попереду не менш важлива гра.

Підтримка українських уболівальників неабияк надихала команду, змушувала бігти лише вперед та вигризати перемогу. Словаки ж якось намагалися підбадьорювати своїх, але ми були гучніші, впевненіші та сміливіші. Адже саме такою є наша нація.

Допоки не потрапиш у цю атмосферу, не зрозумієш тих емоцій, хвилювань. Однозначно варто спробувати, якщо є можливість, бо кошти можна заробити, а спогади не придбаєш.

Після гри черговий квест — пошуки мікстзони. І якби не спритна іноземка, впоратися було б не так вже й легко. Чекати на гравців збірної України довелося дуже довго, понад годину, однак поспілкуватися все ж вдалося. Спочатку був Володимир Бражко, який провів свій перший матч в основі на Євро, доволі непогано. Наступним став іменинник Артем Довбик, який спочатку отримував вітання з нагоди дня народження, потім з перемогою, аж тоді були запитання.

Згідно регламенту, про який розповіли працівники на стадіоні, обидві команди повинні привести на флеш-інтерв’ю трьох гравців, проте вже другий матч поспіль від України у нас два футболісти.

Вийшовши зі стадіону, ще можна було побачити фанів "синьо-жовтих". З деякими навіть вдалося поспілкуватися, всі одноголосно відповідали, що задоволені грою збірної України та сподіваються на вихід у плей-оф.

Зокрема, компанія із трьох чоловіків та жінки, які відвідали гру, поділилися емоціями. Один із них приїхав з Тернополя, інші ж мешкають у Данії, але побувати вдалося лише на грі у Дюссельдорфі. За їхніми словами, у Мюнхен не поїхали, бо не встигли придбати квитки, а матч з Бельгією переглядатимуть вдома в екіпіровці збірної України.

Враження у компанії чудові з приводу поєдинку: "Вони били, атакували, робили все правильно, не так, як з румунами. Але там начудив Лунін. Цього разу вони в першому таймі грали трохи кволо, але у другому зробили так, як має бути".

Після цього фото на згадку та плакат, з якого зрозуміло, що Довбик для них — номер один. Факт, що у нього день народження, остаточно шокував їх.

Далі на маршруті був готель збірників, де їх можна було зустріти в холі із дружинами та дітьми. Всі насолоджувалися спільним часом з коханими, після чого дівчата відправилися, ймовірно, у свої помешкання або ж додому.

Емоційний день для кожного, хто був причетний до цього матчу. Попереду Бельгія, з якою буде також складно. Віримо в нашу команду та перемогу. Ця зустріч відбудеться 26 червня на Мерседес-Бенц Арені, старт о 19:00 за Києвом.