Молодіжний чемпіонат світу-2025: невиразна Канада та сенсація від Латвії

У четвер, 2 січня, в Оттаві (Канада) стартує плейоф чемпіонату світу з хокею серед молодіжних команд (U-20). За традицією перший турнір року стартує в останні дні грудня минулого року, коли проходить груповий етап, і завершується в перші дні січня Нового року. Вже 5 січня світ дізнається про ім'я першого чемпіона 2025-го.

Груповий етап можна певною мірою з натяжкою назвати "розмінним" турніром. Бо в плейоф вийшли одразу 8 команд із 10, що беруть участь у турнірі. Тільки аутсайдери груп втратили всі шанси на медалі.

Дуже престижний

Молодіжний чемпіонат світу з хокею вважається головним турніром під егідою Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF). Щоправда, зараз ходять розмови про те, що в олімпійському хокейному турнірі Мілан-2026 знову зіграють професіонали з НХЛ, але серед щорічних турнірів, МЧС дійсно найпрестижніший.

Тут кожна команда може розраховувати на всіх своїх найсильніших гравців, на відміну від "дорослого" ЧС, який проходить у той час, коли в НХЛ розпал плейоф, вирішальний відрізок сезону. І саме МЧС є об'єктом найпильнішої уваги фахівців хокею з усього світу та скаутів, у тому числі з НХЛ. Зрештою, МЧС регулярно проходить у Північній Америці – США та Канаді, тоді як "дорослий" чемпіонат світу, переважно, вотчина Європи.

У цьому турнірі беруть участь 10 найсильніших команд, розділені на 2 групи по 5 колективів. А вже 11 січня стартує турнір у 3-му за силою Дивізіоні, де зіграє збірна України.

Головна сенсація

Незважаючи на те, що груповий етап вважається розминковим, команди-фаворити здебільшого намагаються підтверджувати свій клас. У тому числі й із тією метою, щоб забезпечити собі вище місце у підсумковій турнірній таблиці та зручнішого суперника на першій стадії плейоф. І все ж таки, нинішній груповий турнір не обійшовся без сенсації з приставкою супер.

У матчі збірних Латвії та Канади (господарів та головних фаворитів нинішнього турніру) переможця не було визначено ні в основний, ні у додатковий час – 2:2. А в серії булітів суперники завдали по 8 ударів (16 спроб всього), єдиним результативним та переможним став кидок гравця… збірної Латвії Еріка Матейко, 3:2, перемога збірної Латвії.

При цьому латвійці були одними з аутсайдерів групи, вже наступного дня програвши команді США, 1:5. Також латвійці програли Фінляндії – 0:3, але виграли вирішальний матч за право виходу у плейоф у Німеччини, закинувши вирішальну шайбу в овертаймі – 4:3.

Найбільший розгром

А ось друга команда із пострадянського простору збірна Казахстану відверто розчарувала. У тому числі ставши співавтором найбільшого розгрому.

У матчі Казахстан – Чехія було забито 16 голів і лише два з них на рахунку казахських хокеїстів, 2:14. Також казахи програли збірній Швеції – 1:8, а Швейцарії програли з рахунком 1:3. Єдине очко команда набрала у грі зі збірною Словаччини, але цей матч казахи програли в овертаймі – 4:5.

Головна несподіванка

Виступ збірної Канади на груповому турнірі загалом став головною несподіванкою МЧС-2025. Господарі та головні фаворити турніру дуже важко вкочуються в нього. Ми вже згадали про поразку канадців від латвійської команди.

А 31 грудня ввечері за місцевим часом, коли у Києві вже три години тривав новий рік, відбувся центральний матч усього групового етапу Канада – США. І на величезне розчарування місцевої публіки, господарі не змогли нічого протиставити сусідам наприкінці гри. Перший період завершився з мінімальною перевагою американців (0:1), друга 20-хвилинка була безгольовою, а на початку третьої канадці зрівняли рахунок (1:1), але вже через дві з половиною хвилини американці знову вийшли вперед, а за час, що залишився, забили ще дві шайби – 1:4.

З іншого боку, "кленові" впевнено обіграли команду Фінляндії (4:0) та здобули чергову перемогу над аутсайдерами з Німеччини (3:0). Але підсумкове 3-тє місце на груповому етапі та загальний невиразний виступ команди не може не турбувати місцевих уболівальників.

Останній шанс

Команди-аутсайдери групового етапу, які посіли 5-ті місця у своїх квінтетах, збірні Німеччини та Казахстану, 2 січня проведуть "матч життя". Переможець гри за підсумкові 9-10 місця залишиться на наступний рік у дивізіоні найсильніших, тоді як той, хто програв, вилетить у другу за значимістю лігу.

Обидві команди з однаковими показниками завершили груповий етап – по 1 очку (поразка в овертаймі) при трьох поразках в основний час. Але ось різниця забитих-пропущених шайб у казахів набагато гірша – 8:30 проти 8:20. Та й поразки від Чехії (2:14) та Швеції (1:8) не вселяють жодного позитиву.

З іншого боку, матч плейоф, за 9-10 місця – абсолютно окрема історія. І тут обидві команди немов починають із чистого аркуша. Забувши всі свої негаразди групового етапу та залишивши їх у минулому 2024 році.

Головна страва

Багато любителів хокею, та що там, любителів – фахівців, зізнаються, що починають дивитися МЧС уже з нового року, з плейоф. І вже в четвер ми побачимо згадану вище "гру життя" та матчі 1/4 фіналу. І якщо в парах Швеція – Латвія, США – Швейцарія та Фінляндія – Словаччина команди, вказані першими, є фаворитами та грандами у хокейному світі, то один чвертьфінал точно претендуватиме на матч із приставкою супер.

Усі карти сплутала збірна Канади своїм невиразним виступом у групі та 3-м підсумковим місцем. І тепер, вже у першому раунді плейоф, ми станемо свідками супер протистояння Чехія – Канада. Чехи впевнено провели груповий турнір, посіли 2-ге місце у своїй групі, але з першим суперником у плейоф команді явно не пощастило.

Букмекери ставлять на Канаду

А ось хто не сумнівається у перемозі канадців у чвертьфіналі, то це аналітики букмекерських контор. Середня ставка на перемогу господарів МЧС у цьому матчі складає 1,30, у той час, як на нічию 5,94, а на перемогу чехів – 7,02.

Явні фаворити є, на думку букмекерів, і в інших чвертьфіналах. Швеція (1.05) у матчі проти Латвії (26.50), нічия – 13.06, США (1.04) у грі зі Швейцарією (27.38), нічия – 12.60, та Фінляндія (1.26) у протистоянні зі Словаччиною (7.57), нічия – 6.19.

У матчі Німеччина – Казахстан явним претендентом на збереження місця в елітному дивізіоні вважаються німці – 1.23, проти 6.76 на нічию та 8.76 на перемогу казахських хокеїстів.

Де дивитись

У прямому ефірі матчі чемпіонату світу в Україні транслюють канали XSport та XSport+. Турнір проходить у канадській Оттаві. У справжніх любителів хокею попереду ще цілих три безсонні ночі.

З 2-го на 3-тє січня – чвертьфінали, з 4-го на 5-те січня – півфінали, і з 5-го на 6-те січня гра за 3-тє місце та фінал.