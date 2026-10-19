Апеляція Сенегалу щодо КАН-2025: CAS назвав терміни рішення

Спортивний арбітражний суд (CAS) оголосить наприкінці листопада рішення щодо апеляції Сенегалу на присудження Марокко титулу переможця Кубка африканських націй 2025 року.

Про це йдеться в заяві CAS.

Слухання у справі відбулося в закритому режимі в штаб-квартирі суду в Лозанні у четвер, 8 жовтня 2026 року. Наразі арбітражна колегія продовжує обговорення справи.

Зазначається, що підготовка повного тексту рішення займе декілька тижнів та буде оголошена наприкінці листопада.

Нагадаємо, у березні Апеляційний комітет CAF анулював результат фінального поєдинку проти команди Марокко та зарахував сенегальцям технічну поразку з рахунком 0:3.

Причиною такого кроку став протест футболістів Сенегалу проти суддівства у матчі, які тимчасово залишили поле наприкінці основного часу, що було класифіковано як відмову від продовження гри.

Тоді наприкінці поєдинку арбітр скасував гол Ісмаїли Сарра через суперечливий епізод, а потім призначив ще більш скандальний пенальті на користь марокканців.

Зауважимо, що нещодавно уряд Сенегалу закликав розпочати міжнародне розслідування щодо можливої корупції в CAF після того, як конфедерація зарахувала "левам" технічну поразку.