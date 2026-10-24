Відомий молдавський клуб може зникнути через рішення CAS

Молдавський Зімбру може зникнути через рішення Спортивного арбітражного суду щодо виплати футболісту через травму.

Про це повідомила пресслужба команди.

Напередодні CAS зобов'язав клуб виплатити понад 1 мільйон євро захиснику Донні ван Іперену у справі про травму, які нідерландець отримав у 2022 році.

Тоді у матчі проти Динамо-Авто ван Іперен зіткнувся із голкіпером, внаслідок чого отримав важку черепно-мозкову травму. Після тривалого лікування футболіст був змушений завершити кар'єру, а CAS постановив: клуб не виконав своїх контрактних зобов'язань щодо страхування життя та здоров'я футболіста.

У своєму пресрелізі Зімбру повідомив, що рішення суду ставить під загрозу існування клубу, оскільки така сума для молдавського клубу є дуже серйозною і вони можуть зіткнутись із банкрутством.

Зазначимо, що Зімбру було засновано у 1947 році – клуб є 8-кратним чемпіоном Молдови та регулярним учасником єврокубків.

Головним тренером "жовто-зелених" є українець Олександр Поклонський, а у складі команди грають також Максим Луньов та Данило Бойко.

Раніше повідомлялось, що французький Бордо може уникнути ліквідації через банкрутство – на клуб з'явився покупець.