Флері встановив рекорд НХЛ – гравці суперника вшанували його після матчу

У матчі Національної хокейної ліги воротар Міннесоти Марк-Андре Флері оформив шатаут у грі з Монреалем (4:0) і вписав себе в історію. Він став першим голкіпером ліги, який "грав на 0" і тінейджером, і в 40+ років.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

October 30, 2003: Career shutout No. 1

January 30, 2025: Career shutout No. 76



And with that, Marc-Andre Fleury is the first goaltender in NHL history to record a shutout as a teenager and at 40 years or older. 🌸 pic.twitter.com/IfPkcM4KPx — NHL (@NHL) January 31, 2025

Перший шатаут Флері зробив 30 листопада 2003 року. Тоді йому було 19 років та 11 місяців.

The entire Canadiens team shook Marc-Andre Fleury's hand after his final game in Montreal 🥹🌸 pic.twitter.com/RL8hZEtqWk — Brady Trettenero (@BradyTrett) January 31, 2025

Зазначимо, що хокеїсти Монреаля після гри спеціально вийшли на центр льоду, щоб особисто привітати спортсмена з досягненням.

40-річний Флері грав за Піттсбург (2003-2017), Вегас Голден Найтс (2017-2021), Чикаго (2021/22), а потім приєднався до Міннесоти. Перед стартом сезону Марк-Андре оголосив, що завершить кар'єру.

У складі Пінгвінз Флері тричі (2009, 2016 та 2017) вигравав Кубо Стенлі. Разом зі збірною Канади тріумфував на Олімпіаді-2010.

Top 10 status ✅



With tonight’s win, Marc-Andre Fleury moves into a tie for 10th in all-time NHL shutouts. Congrats to 🌸! pic.twitter.com/VbGeBiu48p — NHLPA (@NHLPA) January 31, 2025

Для голкіпера це був 76-й шатаут за кар'єру. Він ділить 10-те місце в історії НХЛ за цим показником із легендарними Тоні Еспозіто та Едом Белфуром.