Флері встановив рекорд НХЛ – гравці суперника вшанували його після матчу
У матчі Національної хокейної ліги воротар Міннесоти Марк-Андре Флері оформив шатаут у грі з Монреалем (4:0) і вписав себе в історію. Він став першим голкіпером ліги, який "грав на 0" і тінейджером, і в 40+ років.
Про це повідомила пресслужба НХЛ.
Перший шатаут Флері зробив 30 листопада 2003 року. Тоді йому було 19 років та 11 місяців.
Зазначимо, що хокеїсти Монреаля після гри спеціально вийшли на центр льоду, щоб особисто привітати спортсмена з досягненням.
40-річний Флері грав за Піттсбург (2003-2017), Вегас Голден Найтс (2017-2021), Чикаго (2021/22), а потім приєднався до Міннесоти. Перед стартом сезону Марк-Андре оголосив, що завершить кар'єру.
У складі Пінгвінз Флері тричі (2009, 2016 та 2017) вигравав Кубо Стенлі. Разом зі збірною Канади тріумфував на Олімпіаді-2010.
Для голкіпера це був 76-й шатаут за кар'єру. Він ділить 10-те місце в історії НХЛ за цим показником із легендарними Тоні Еспозіто та Едом Белфуром.