Попереду лише легенда Девілз: Флері піднявся в історичному списку голкіперів НХЛ

Голкіпер Міннесоти Марк-Андре Флері зіграв проти Піттсбурга. Для нього це був 1 015 вихід у старті на матч НХЛ, що дозволило йому піднятися на друге місце в історії серед голкіперів за цим показником.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

Він обійшов іншого легендарного канадця Роберто Луонго, який на один поєдинок менше розпочинав у старті.

Беззаперечним лідером є Мартін Бродер. Легенда Нью-Джерсі Девілз 1 251 раз виходив на лід у старті команди. Зазначимо, що Мартін сезон 2014/15 провів за Сент-Луїс і завершив кар'єру.

40-річний Флері грав за Піттсбург (2003-2017), Вегас Голден Найтс (2017-2021), Чикаго (2021/22), а потім приєднався до Міннесоти. Перед стартом сезону Марк-Андре оголосив, що завершить кар'єру.

У складі Пінгвінз Флері тричі (2009, 2016 та 2017) вигравав Кубо Стенлі. Разом зі збірною Канади тріумфував на Олімпіаді-2010.