Вашингтон в овертаймі поступився Оттаві, Вінніпег здолав Бостон у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на 31 січня відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Лідер Західної конференції Вінніпег здобув впевнену перемогу над Бостоном, закинувши чотири шайби в третьому періоду.

Водночас Вашингтон, який очолює Східну конференцію, зазнав поразки від Оттави, пропустивши вирішальну шайбу в овертаймі.

У серії булітів Детройт виявився сильнішим за Едмонтон, а Коламбус дотис Вегас в овертаймі одного із заключних матчів ігрового дня.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

31 січня

Бостон – Вінніпег 2:6 (1:2, 0:0, 1:4)

Кароліна – Чикаго 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Монреаль – Міннесота 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Оттава – Вашингтон 5:4 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 1:0)

Тампа-Бей – Лос-Анджелес 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Філадельфія – Айлендерс 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Едмонтон – Детройт 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:2)

Калгарі – Анагайм 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Вегас – Коламбус 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Сіетл – Сан-Хосе 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Нагадаємо, напередодні через важку хворобу помер гравець збірної Німеччини з хокею.