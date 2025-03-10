Перемога Піттсбурга, Коламбус закинув 7 шайб Рейнджерс у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 8 на 9 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Вашингтон зумів вдома здолати Сіетл і закріпився в лідерах Сходу. Лідер Заходу Вінніпег програв Кароліні.

Нью-Йорк Рейнджерс зазнав розгромної домашньої поразки від Коламбуса з рахунком 3:7. У гостей головною зіркою став 20-річний Адам Фантіллі, молодий форвард оформив хеттрик.

Хокей – НХЛ-2024/25

Регулярний чемпіонат, 10 березня

Філадельфія – Нью-Джерсі – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Вашингтон – Сіетл – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Міннесота – Піттсбург – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Кароліна – Вінніпег – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Рейнджерс – Коламбус – 3:7 (1:1, 2:4, 0:2)

Вегас – Лос-Анджелес – 5:6 (0:2, 2:2, 3:2)

Анахайм – Айлендерс – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Ванкувер – Даллас – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Нагадаємо, голкіпер Юти Коннор Інгрем пропустить невизначений термін через ментальні проблеми.