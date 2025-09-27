Безплатний хокей за сімома замками: Кубок України, який дав більше питань, ніж відповідей

"Бог мертвий!" – сказав Фрідріх Ніцше. І остаточно з'їхав з глузду.

"Український хокей живий!" – може сказати вітчизняний вболівальник цього виду спорту. І повторити долю німецького філософа.

Фраза Фрідріха не означала фізичної смерті Бога. Вона сигналізувала про втрату віри, про кризу моральних авторитетів та законів. Утрату орієнтирів.

Схожа ситуація й у нас – але з хокеєм. Нинішнє становище хокею в Україні – саме хокею в Україні , а не українського хокею в цілому – це якась квантова суперпозиція. Існування об’єкта одразу в кількох станах.

Він є – і це вже добре. Але як він є? Чи існує не для галочки? Чи справді рухається вперед, а не повторює з року в рік ті ж самі помилки?

Усі чули постулат японського самурая, в якого є лише шлях. Іноді здається, що хокей в Україні теж сповідує цю філософію – рухається, бо треба, не дуже пояснюючи, куди і навіщо. Але досить лірики.

"Чемпіон" вирішив підбити підсумки Кубку України та подивитись у майбутнє – яким буде хокейний сезон 2025/26 в Україні.

Це не відеогра. Тут у налаштуваннях рівень суперників не піднімеш

Чотири гри – чотири перемоги. 27 шайб закинуто. 1 шайба пропущена.

І, чесно кажучи, Одещині та Дніпру ще пощастило. Будемо відверті: переможець Кубка України визначався в матчах між Соколом і Кременчуком. Проти цих суперників вони не викладалися на повну.

У першій грі Кременчук розніс Сокіл – 5:0. У фіналі рахунок був ще більшим. Можна говорити, що кияни мали моменти, більшості, але: рахунки на табло.

У сезоні 2017/18 Донбас за 40 матчів регулярного чемпіонату здобув 38 перемог в основний час, ще одну – в серії булітів, і зазнав лише однієї поразки. Різниця шайб – 266:67.

Не менш домінуюче виглядав Донбас і в сезоні 2010/11: 22 перемоги, ще одна – в овертаймі, лише одна поразка. Різниця шайб – +147.

А Беркут у сезоні 2005/06 завершив регулярку з 20 перемогами з 20 можливих. 226 шайб закинуто, 30 – пропущено.

Цьогоріч у чемпіонаті планується 28 матчів. І все йде до того, що сезон буде дуже схожим на ті, що згадані вище.

Дніпра вже не буде, нашвидкуруч зібрана Одещина за потенціалом не рівня чинному чемпіону. Шторм, імовірно, став слабшим. Точно не буде Гліба Варави – після гарної гри за збірну на ЧС-2025 він вирішив спробувати себе на легіонерському хлібі. Не вийшло. Чому Богдану Дяченку можна, а Вараві – ні? Знають лише у Федерації та самі гравці. Пояснень – нуль. Лише чутки.

Звісно, команди ще зіграються, десь, можливо, посиляться. Як мінімум, кількох виконавців із херсонського Дніпра цілком можна буде перетягнути. Але все одно – це буде не та опозиція.

Чи знайдеться Геракл проти Лева Немейського? Давид проти Голіафа? Або хоча б хтось із месників, хто здатен зупинити цього Таноса?

Про Київ Кепіталз – пізніше. Поки що залишається Сокіл.

Втрата концентрації? Опустили руки? Коротше – що це було?

Є все-таки віра, що приставка unbeaten до Кременчука в кінці сезону не додасться. Сокіл перемагав їх у товариському матчі, а в іншому – поступився мінімально, 2:3. Та й 0:5 і 0:6 – це зовсім не той рахунок, який насправді відображав події на льоду.

Левова частка успіху Кременчука – це Едуард Захарченко, який у першій грі зробив 28 сейвів. Він довів, що не лише №1 у Кременчуці, а й досі входить до топу українських воротарів.

Чому не кличуть у збірну? Скандали, інтриги, розслідування Вибір воротарів – завжди суб’єктивізм і відповідальність. Наставникам видніше. Але варто визнати: ланка голкіперів у "синьо-жовтих" нині справді солідна, з пристойною конкуренцією.

Команда Олега Шафаренка, схоже, "заразилася" від збірної України вмінням не реалізовувати більшість – 0 із 6 проти Кременчука. І не треба тішити себе тим, що вже в наступній грі проти Одещини було 2 з 2 у першому періоді. Це як КМС, який у спарингу виносить новачка з трьома тренуваннями за плечима – сенсу мало, задоволення ще менше.

Та загалом і товариські поєдинки, і закордонне турне Сокола продемонстрували: сила у киян є.

22-0 для чинних чемпіонів цілком можливі, але інтрига в особистих шести дуелях між ними та найбільш іменитим представником українського хокею, безумовно, буде.

Одещина штормить чи Шторм Одещини?

У франшизі "Термінатор" головний герой і антагоніст з’являлися просто нізвідки. І ось десь так, без зайвих церемоній, з’явилася й Одещина. Ймовірно, навіть фраза "Мені потрібен твій одяг" десь прозвучала. Бо тепер інший одеський клуб – Шторм – більше не виступатиме у рідному місті.

Чому? 26-та літера української абетки і 10-та. А де саме тепер буде грати Шторм? Це ж чемпіонат України з хокею – загадка має бути від кожного клубу. Поки що тримають інтригу міцно.

І взагалі, здається, що всім нашим командам варто завести собі банку в Monobank чи акаунт OnlyFans – і висвітлювати новини за донати чи підписку. Бо зараз український хокей для фаната – безплатний, але за якістю – як найдешевша мильна опера десь на умовному "ТРК АйсіТіІнтер" чи "С1+1ТБ".

Тиждень не прослідкуєш – і все: два нових персонажі, один із улюбленців або помер, або змінив стать/сексуальну орієнтацію. І кожен сезон одне й те ж. Але тебе, як і твою маму чи бабусю ті серіали, магнетично тягне знову й знову. Бо десь усередині живе надія на омріяний хепі-енд або хоча б логічний кінець.

Що маємо по фактах:

Одещина підписала чехського воротаря Радека Хааса, який грав минулого сезону за Київ Кепіталз.

Повернула на лід Сергія Бабинця – 10-разового чемпіона України, який минулого сезону працював у штабі Шторма.

Домовилася про оренду Расіма Абдулаєва – чемпіона України у складі Кременчука.

"Наша мета – зростати разом і рухатися вперед крок за кроком. Ми прагнемо привезти в Одесу чемпіонський титул, але зараз головне – закласти міцний фундамент для майбутніх перемог", – заявили в клубі.

Сказали чітко: титул – колись, а поки що – фундамент.

Якщо порівнювати команди чемпіонату України з фауною – то були вже і барси, і тигри, і беркути, і вовки. Але, будемо чесні, в умовах нашого чемпіонату якщо це не метелик-одноденка, а хоча б дво- чи триденка – то вже розкіш.

Олег Кіпер facebook.com/oda.odesa

Цікаво, що на тренуваннях не раз був присутній голова Одеської ВА Олег Кіпер. Тому щирим фанатам (за тиждень існування може хтось і з'явився) клубу варто сподіватися, що чергових ротацій від Володимира Зеленського щодо голів адміністрацій найближчим часом не буде. А то не те що титулу, а й фундамент закласти не вдасться.

Що ж із Штормом?

За 26 днів вересня у телеграм-каналі клубу вийшло 13 постів. З них:

4 – привітання з днем народження гравців;

1 – привітання міста Одеси;

були ще звернення до вболівальників і реакція на обстріл Росією Палацу спорту.

А от жодної інформації про спаринги, місце базування чи розклад підготовки до нового сезону – не було.

Сайту клуб не має, тож скласти уявлення про ростер можна лише за підписками в Instagram. І навіть тоді доведеться провести справжню спецоперацію з ідентифікації гравців по сторіс.

Київ Кепіталз Шредінгера

"Kiev Capitals" ir izveidojusi spēcīgu komandu, parakstot līgumus ar vairākiem ukraiņiem no Eiropas, duci latviešiem, kā arī baltkrievu un kanādieti.

Šī komanda apliecināja savu spēku Latvijas čempionāta sākumā, uzvarot 3 no 4 spēlēm.

За перекладом звертайтесь до Google Translate або фанатів Київ Кепіталз, які дивляться матчі в OptiBetLiga. Гадаю, там рівень знання латвійської вже значно піднявся.

Регулярні оновлення соцмереж, крутий мерч, різні хокейні активності в столиці, благодійні заходи... Київ Кепіталз функціонував саме так, як і має функціонувати організація з професійним статусом.

https://t.me/kyivcapitals

Але.

Ми – тобто більшість читачів цієї колонки – не бачили Домського собору, Порохової вежі, Старої церкви святої Гертруди чи інших цікавинок Риги. І, чесно, нам це не дуже й цікаво.

Нам важливе інше: якщо ви є, то будьте і тут, на батьківщині. Кіт не може бути живим і мертвим одночасно. Доведіть це і ви.

Комедією виглядало оголошення від Федерації хокею про склад учасників сезону. Не минуло й 24 годин, як столичний клуб відповів класикою: "Don’t push the horses."

"Інформація про початок змагань стала для нас певним сюрпризом , тож остаточне рішення про склад команди буде визначене ближче до старту – залежно від обставин та готовності всіх причетних: спортсменів, льодової арени та організаційних умов", – сказано в пресрелізі.

І що це означає?

Неузгодженість між клубом та ФХУ?

Проблеми з орендою льоду в Києві?

Небажання (або неможливість) витрачати ресурси на ще один склад?

Хочеться перефразувати найвідомішого українця сучасності:

"Якщо ти і я – це "ми". А якщо "ми", то це всіх успіх".

Ви або миріться. Або розходьтесь. Або комунікуйте. Це стосується обох сторін.

Спроби отримати офіційний коментар від Київ Кепіталз "Чемпіон" робив ще у травні, коли лише з’явились чутки про виступ у Балтійській лізі. Перед стартом виступів у вересні клубу було надіслано вісім (всього) запитань. Після двох тижнів мовчання і двох нагадувань автор цих рядків набрався сміливості – і відкликав запит.

Це не образа й не про особисте Его. Просто половина питань уже втратили актуальність.

Щоправда, мушу визнати, оця невизначеність на оголошення від Федерації про учасників сезону, знову оживила певну кількість питань. І зараз в роздумах: чи попросити відповісти все ж чи просто відправити питання латвійською.

Вболівальники Київ Кепіталз на грі в Ризі https://t.me/kyivcapitals

Звісно, ми будемо й надалі публікувати результати "столичних" у відкритому чемпіонаті Латвії та інші новини, пов’язані з клубом.

Але фанатам хокею даю пораду – на правах безкоштовної (на жаль) реклами: Sportacentrs.lv та Hockeyazinas.com

Там часто з’являються коментарі гравців, тренерів, менеджменту, інсайди. І, до речі, в кожному браузері вже є автопереклад.

Успіхів! Veiksmi! А може, краще одразу – і те, й те, га?