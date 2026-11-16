Сан-Хосе перервав серію Нешвілла, поразка Вегаса та впевнена перемога Едмонтона в НХЛ

У ніч із 15 на 16 листопада відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Філадельфії проти Едмонтона. В ньому "Ойлерз" зі старту вирвались уперед та здобули п'яту поспіль перемогу.

Найбільший розгром записав собі в актив Анахайм. Чинні фіналісти Кубку Стенлі програли Ванкуверу, а Сан-Хосе перервав серію Нешвілла, який до цього тріумфував у сімох іграх поспіль.

НХЛ – регулярний чемпіонат

16 листопада

Філадельфія – Едмонтон 2:5 (0:3, 2:0, 0:2)

Анахайм – Калгарі 6:1 (2:0, 0:0, 4:1)

Даллас – Флорида 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Вегас – Ванкувер 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)

Сан-Хосе – Нешвілл 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 12 поєдинків.