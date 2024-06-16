Мак-Девід увійшов до п'ятірки найрезультативніших гравців у плей-оф НХЛ за сезон

Центральний нападник Едмонтона Коннор Мак-Девід увійшов до п'ятірки найрезультативніших гравців у плей-оф Національної хокейної ліги за один сезон.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Після вдалої гри з Флоридою (8:1), де канадець заробив 4 очки (1 шайба та 3 асисти), Мак-Девід зрівнявся з легендарним Вейном Грецкі та його сезоном 1982/83 за тих же Ойлерз — 38 очок. Коннор матиме шанс покращити свій результат вже 19 червня, в п'ятому матчі фіналу плей-оф НХЛ.

Зазначимо, що на першому місці розташований ще один сезон Грецкі за "нафтовиків", коли йому вдалося здійснити 47 результативних дій протягом сезону 1984/85.