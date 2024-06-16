Едмонтон декласував Флориду в четвертому матчі фінальної серії НХЛ

Едмонтон здобув розгромну перемогу над Флоридою в четвертому матчі фіналу плей-оф Національної хокейної ліги (НХЛ).

Поєдинок завершився з рахунком 8:1. Ойлерз вже в першому періоді здобули впевнену перевагу — 3:1, після чого нарощували її, довівши результат на табло до розгромного. Чотири результативні дії на свій рахунок записав Коннор Макдевід, який відзначився однією забитою шайбою та трьома асистами.

Зазначимо, що Флорида двічі грала у фіналі Кубку Стенлі, зокрема минулого року, проте досі не вигравала. Своєю чергою "нафтовики" перемагали 5 разів, однак востаннє це сталося в 1990 році.

НХЛ — фінал

Четвертий матч, 16 червня

Едмонтон — Флорида 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)

(Рахунок у серії 1:3)

Наступний поєдинок, який може стати вирішальним у протистоянні, відбудеться 19 червня у Флориді.

Нагадаємо, у фіналі Східної конференції Флорида здолала Рейнджерс, а у фінальній серії Заходу Едмонтон виявився сильнішим за Даллас.

Плей-оф НХЛ-2024