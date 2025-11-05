Литва – Україна: де дивитися товариський матч збірних

Збірна України з хокею проведе перший матч із часів травневого чемпіонату світу в Дивізіоні IA. Суперником у товариській грі буде команда Литви.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 5 листопада, в місті Електранай. Зустріч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного".

Перед грою відбудеться церемонія вшанування Міндаугаса Кіраса, який загинув наприкінці літа.

Окрім "синьо-жовтих" та литовців, ще одним учасником етапу Кубку європейських націй буде команду Румунії.

6 листопада колектив Дмитра Христича зіграє проти Литви вже офіційний поєдинок, а потім збірну України очікує зустріч із командою Румунії.