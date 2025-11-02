Українська правда
Матч Литва – Україна розпочнеться із вшанування загиблого тренера

Руслан Травкін — 2 листопада 2025, 01:33
hockey.lt nuotr

Збірна України з хокею 6 листопада проведе товариський матч проти Литви в місті Електранай. Перед грою відбудеться церемонія вшанування Міндаугаса Кіраса, який загинув наприкінці літа.

Про це повідомляє Sportas.lt.

Під стелю льодового палацу Електренай буде піднято футболку збірної Литви з №3, під яким грав Кірас.

Він загинув під час відпочинку на озері з друзями. Колишній хокеїст стрибнув у воду, але на поверхню не піднявся. Йому було 45 років.

Електранай – рідне місто фахівця. Він був капітаном збірної Литви. За 20 років не пропустив жодного матчу за національну команду та провів понад 100 матчів.

Перед смертю очолював команду Хокей Панкс (Вільнюс) та входив у тренерський штаб збірної Литви.

Нагадаємо, Електранай прийме перший етап Кубку європейських націй. Розклад матчів "синьо-жовтих" можна переглянути в цій новині

