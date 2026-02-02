Оголошено розклад ігор збірної України на третій етап Європейського кубку націй

Став відомий розклад поєдинків національної збірної України з хокею на третьому етапі Європейського кубка націй, де підопічні Дмитра Христича зіграють проти суперників з елітного дивізіону та Дивізіону 1A.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Згідно з ним, українці відкриють турнір вечірнім матчем проти британців, а наступні дві гри проведуть у денний час.

Розклад матчів

5 лютого (четвер), 20:30 – Велика Британія – Україна.

– Велика Британія – Україна. 6 лютого (п'ятниця), 16:00 – Україна – Польща.

– Україна – Польща. 7 лютого (субота), 16:00 – Словенія – Україна.

Зауважимо, що Польща – наш майбутній суперник на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А, Британія та Cловенія виступають в елітному Дивізіоні

Прямі трансляції всіх поєдинків будуть доступні на телеканалі "Суспільне Спорт" та на офіційному YouTube-каналі Федерації хокею України.

Також нещодавно штаб збірної України з хокею визначився із заявкою гравців на матчі третього етапу.

Нагадаємо, перший етап Кубку європейських націй приймала Литва. У першому матчі "синьо-жовті" програли Литві, а в другому впевнено перемогли Румунію. На другому етапі "синьо-жовті" тричі обіграли команду Румунії.