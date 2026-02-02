Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Оголошено розклад ігор збірної України на третій етап Європейського кубку націй

Микола Літвінов — 2 лютого 2026, 15:05
Оголошено розклад ігор збірної України на третій етап Європейського кубку націй
ФХУ

Став відомий розклад поєдинків національної збірної України з хокею на третьому етапі Європейського кубка націй, де підопічні Дмитра Христича зіграють проти суперників з елітного дивізіону та Дивізіону 1A.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Згідно з ним, українці відкриють турнір вечірнім матчем проти британців, а наступні дві гри проведуть у денний час.

Розклад матчів

  • 5 лютого (четвер), 20:30 – Велика Британія – Україна.
  • 6 лютого (п'ятниця), 16:00 – Україна – Польща.
  • 7 лютого (субота), 16:00 – Словенія – Україна.

Зауважимо, що Польща – наш майбутній суперник на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А, Британія та Cловенія виступають в елітному Дивізіоні

Прямі трансляції всіх поєдинків будуть доступні на телеканалі "Суспільне Спорт" та на офіційному YouTube-каналі Федерації хокею України.

Також нещодавно штаб збірної України з хокею визначився із заявкою гравців на матчі третього етапу.

Нагадаємо, перший етап Кубку європейських націй приймала Литва. У першому матчі "синьо-жовті" програли Литві, а в другому впевнено перемогли Румунію. На другому етапі "синьо-жовті" тричі обіграли команду Румунії.

Збірна України з хокею

Збірна України з хокею

Олійник замінив Бородая в збірній України на етапі Кубку Європейських націй
Збірна України визначилася із заявкою на третій етап Кубку Європейських націй
Форвард збірної України змінив англійський клуб на польський
Кременчук розтрощив Шторм у матчі чемпіонату України
Відігралися в третьому періоді: збірна України перемогла Румунію на Європейському Кубку націй

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік