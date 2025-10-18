Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Легенда знову на льоду: Ягр розпочав 38-й професійний сезон

Руслан Травкін — 18 жовтня 2025, 01:43
Легенда знову на льоду: Ягр розпочав 38-й професійний сезон
Яромир Ягр
facebook.com/RytiriKladno/

Легенда хокею Яромир Ягр розпочав свій 38-й сезон у професійному хокеї. Він вийшов на лід у віці 53 роки, вісім місяців і два дні. Для нього це вже 38-й професійний сезон у кар'єрі.

Про це пише видання Idnes.cz. Деталі додає Sport.cz.

Його Кладно здобув домашню перемогу над Вітковіце з рахунком 3:1.

Ягр мав дебютувати ще проти Карлових Вар 30 вересня. Його ім'я було вказано у звіті на гру, але під час розкатки Яромир повторно травмував м'яз ноги та був змушений переодягнутися в цивільний одяг.

"Присутність Яроміра відчувається. Він впевнено керує грою і бачить усе. Коли він щось каже, ми всі намагаємося слухати", – сказав про Ягра нападник Якуб Конечний, який забив свій перший гол у футболці Кладно.

Символічно, що останній офіційний матч іменитий чех також провів проти Вітковіце ще 2 березня. Тоді його Кладно поступився з рахунком 0:5.

Під час міжсезоння він виходив на лід у шести матчах за "рицарів".

Зірковий форвард, який дебютував у професійному хокеї у своєму рідному місті Кладно у 1988 році у віці 15 років, є найстаршим гравцем регулярного складу в історії світового хокею, який брав участь у професійних змаганнях.

Чех двічі вигравав Кубок Стенлі. Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас".

У 2011 році він став власником Кладно, в якому розпочав свою кар'єру ще наприкінці 80-х років. У 2017 році Яромир знову почав виступати за цю команду.

Раніше Яромир назвав найкращого баскетболіста світу. 

Рекорд Яромир Ягр хокей

Яромир Ягр

Він просто геній: легендарний Ягр назвав найкращого баскетболіста сучасності
Завершення кар'єри скасовується: 53-річний Ягр почав підготовку до нового сезону
Я бачу в ньому Бога: Ягр назвав найкращого хокеїста світу
53-річний Ягр озвучив плани на наступний сезон
Мітка легендарного чеха: 45-й рік поспіль у фіналі Кубка Стенлі гратиме одноклубник Ягра

Останні новини