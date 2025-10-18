Легенда знову на льоду: Ягр розпочав 38-й професійний сезон

Легенда хокею Яромир Ягр розпочав свій 38-й сезон у професійному хокеї. Він вийшов на лід у віці 53 роки, вісім місяців і два дні. Для нього це вже 38-й професійний сезон у кар'єрі.

Про це пише видання Idnes.cz. Деталі додає Sport.cz.

Його Кладно здобув домашню перемогу над Вітковіце з рахунком 3:1.

Over in the Czech League, Jaromir Jagr began his 38th‼️ professional hockey season today for @RytiriKladno. He’s 53 years old 🤯 pic.twitter.com/ugLSxSwlwn — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 17, 2025

Ягр мав дебютувати ще проти Карлових Вар 30 вересня. Його ім'я було вказано у звіті на гру, але під час розкатки Яромир повторно травмував м'яз ноги та був змушений переодягнутися в цивільний одяг.

"Присутність Яроміра відчувається. Він впевнено керує грою і бачить усе. Коли він щось каже, ми всі намагаємося слухати", – сказав про Ягра нападник Якуб Конечний, який забив свій перший гол у футболці Кладно.

The ageless wonder Jaromir Jagr has just begun yet ANOTHER season of pro hockey with @RytiriKladno 🤯🔥 pic.twitter.com/afQYEdaUSM — Gino Hard (@GinoHard_) October 17, 2025

Символічно, що останній офіційний матч іменитий чех також провів проти Вітковіце ще 2 березня. Тоді його Кладно поступився з рахунком 0:5.

Під час міжсезоння він виходив на лід у шести матчах за "рицарів".

Зірковий форвард, який дебютував у професійному хокеї у своєму рідному місті Кладно у 1988 році у віці 15 років, є найстаршим гравцем регулярного складу в історії світового хокею, який брав участь у професійних змаганнях.

Чех двічі вигравав Кубок Стенлі. Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас".

У 2011 році він став власником Кладно, в якому розпочав свою кар'єру ще наприкінці 80-х років. У 2017 році Яромир знову почав виступати за цю команду.

